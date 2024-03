Arbeiter stürzt in Hirrlingen vier Meter in die Tiefe - Verletzt in Klinik geflogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

HIRRLINGEN. Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat sich ein 34-Jähriger am Samstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in einer Firmenhalle in der Voräckerstraße in Hirrlingen zugezogen. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich der Mann gegen 16.55 Uhr zur Errichtung eines Zwischenbodens auf Holzsparren in etwa vier Meter Höhe, als er aufgrund von Unachtsamkeit zwischen diesen hindurch in die Tiefe stürzte. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste er zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (pol)