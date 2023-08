Akku eines E-Bikes gerät in Kohlberg in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

KOHLBERG. Zum Brand eines Akkumulators mussten Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag in die Straße Im Grund in Kohlberg ausrücken. Das berichtet die Polizei. Im Dachgeschoss eines Wohnhauses war gegen 13.45 Uhr der Akku eines E-Bikes während des Ladevorgangs in Brand geraten. Aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders wurde ein Bewohner auf das Feuer aufmerksam und beförderte das Gerät auf den Balkon.

Den Brand konnte die Feuerwehr im Anschluss löschen. Es entstand ein Schaden in dem Zimmer sowie an der Fassade des Gebäudes. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Ersten Erkenntnissen nach wurde niemand verletzt. (pol)