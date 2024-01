9.000 Euro Schaden: Auto kracht auf B 28 bei Tübingen in Leitplanke

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Schaden in Höhe von rund 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B 28 bei Tübingen entstanden. Ein 54-Jähriger befuhr kurz nach 14.30 Uhr laut Polizei mit einem Nissan Micra die Bundesstraße auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Reutlingen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er am Ortsende von Tübingen die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in die Leitplanke. Im Anschluss drehte sich der Pkw und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der Nissan wurde in Eigenregie abgeschleppt. (pol)