84-Jähriger nach Sturz in Nürtingen gestorben - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Zeugen zum Sturz eines 84 Jahre alten Fußgängers am Mittwochvormittag in Nürtingen-Roßdorf sucht derzeit die Verkehrspolizei Esslingen. Der Senior war gegen 10.25 Uhr zu Fuß auf dem Dürerplatz unterwegs, als er nach derzeitigem Kenntnisstand vor einem dortigen Laden gestolpert sein soll und zu Boden stürzte. Das berichtet die Polizei Der Rettungsdienst brachte ihn daraufhin ins Krankenhaus, wo der Mann am Donnerstag verstarb.

Die Verkehrspolizei Esslingen hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Eine Obduktion soll weiteren Aufschluss zur genauen Todesursache geben. Zudem werden Zeugen des Sturzes gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (pol)