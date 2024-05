83-Jährige wird in Reutlingen von Auto mit Anhänger angefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine 83-jährige Fußgängerin ist am Samstagnachmittag von einem anfahrenden Gespann touchiert und hierbei leicht verletzt worden. Der 68-jährige Fahrer eines Ford hielt um 14 Uhr verkehrsbedingt in der Rathausstraße aufgrund Gegenverkehrs an. Währenddessen begab sich die Fußgängerin zwischen das Fahrzeug und den dazugehörigen Anhänger, woraufhin sie beim Anfahren vom Anhänger touchiert wurde und zu Fall kam. Sie wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. (pol)