82-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Weilheim

WEILHEIM. Bei einem Wohnungsbrand in der Egelsbergstraße ist am frühen Samstagmorgen ein Bewohner verstorben. Nachdem gegen 5 Uhr eine Bewohnerin über Notruf den Brand in dem Mehrparteienhaus mitteilte, rückte neben dem Rettungsdienst und der Polizei ein Großaufgebot der Feuerwehr an den Brandort aus. Durch die Feuerwehr konnte im Zuge der Löscharbeiten der 82-jähriger Bewohner der betreffenden Wohnung nur noch tot geborgen werden.

Die übrigen vier anwesenden Bewohner hatten das Objekt noch vor Eintreffen der Rettungskräfte unverletzt verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut. Die Flammen griffen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf den Dachstuhl über und führten dazu, dass das gesamte Gebäude nicht mehr bewohnbar ist. Die Stadt kümmerte sich um die Unterbringung der Bewo

hner. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Im Zuge der Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen, weshalb er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (pol)