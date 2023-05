72-jähriger Rollerfahrer an Folgen eines Unfalls bei Dußlingen gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUßLINGEN. Eine medizinische Ursache dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochmorgen, 3. Mai, auf einem parallel zur L230 verlaufenden Beiweg ereignet hat. Ein 72-Jähriger war kurz vor drei Uhr mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Gomaringen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung nach Gomaringen-Stockach kam er ohne Einwirkung Dritter in den Grünstreifen und kurz darauf schließlich zu Fall. Nachdem der Verunglückte unbekannte Zeit dort lag, wurde er durch einen zufällig vorbeifahrenden Zeugen aufgefunden, der die Polizei alarmierte. Durch die Streifenbesatzung sowie den ebenfalls verständigten Rettungsdienst konnte der äußerlich Unverletzte damals reanimiert und nachfolgend in eine Klinik gebracht werden. Der 72-jährige Roller-Fahrer ist jedoch am Dienstagvormittag, 9. Mai, an den Folgen des Unfalls gestorben. Der Sachschaden am Roller wird auf 100 EUR geschätzt. (pol)