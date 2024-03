72-Jährige verletzt sich bei Bremsmanöver im Bus in Tübingen

Fahrgäste stehen in einem Bus.

TÜBINGEN. In einem Linienbus hat eine Seniorin am Freitagabend leichte Verletzungen infolge eines Bremsmanövers erlitten. Der 56-jährige Busfahrer war gegen 18.55 Uhr von der Hechinger Straße in Richtung Bundesstraße 27 unterwegs, teilt die Polizei mit.

Kurz vor der Kreuzung »Hechinger Eck« schaffte es ein zehnjähriger Junge nicht mehr rechtzeitig, mit seinem Tretroller an der roten Fußgängerampel zu bremsen und rollte auf die Fahrbahn. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß mit dem Kind verhindern.

Eine 72 Jahre alte Frau rutschte hierbei von ihrem Sitzplatz im Bus nach vorne und schlug sich den Kopf an. Sie musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. (pol)