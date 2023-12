62-Jähriger stürzt Montagearbeiten in Kusterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat sich ein 62-Jähriger bei Montagearbeiten in einem Wohnhaus in der Rathausstraße zugezogen. Der Mann war gegen 11.30 Uhr mit dem Einbau einer Treppe im Dachgeschoss beschäftigt, als er stürzte. Mit der Hilfe einer Feuerwehrdrehleiter wurde der 62-Jährige aus dem Haus gebracht. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt und der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen aufgenommen. (pol)