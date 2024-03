55.000 Euro Schaden: 44-Jährige gerät in Tübingen in Gegenverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von rund 55.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der L1208 ereignet hat. Den ersten Ermittlungen zufolge war eine 44-Jährige laut Polizei gegen 18.15 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Landesstraße in Richtung Lustnau unterwegs.

Zwischen der Neckarbrücke und der Einmündung zur Nürtinger Straße geriet sie mit dem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Golf mit dem Ford Focus eines 40-Jährigen.

Anschließend schleuderte der VW gegen die Schutzplanke, wurde von dieser abgewiesen und prallte gegen die Seite des in Richtung B 27 fahrenden Renault Kangoo eines 44-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Ford nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Strecke bis kurz nach 20 Uhr gesperrt werden. (pol)