53.000 Euro Schaden: Sattelzug landet in Münsingen in der Leitplanke

MÜNSINGEN. Ein Schaden in Höhe von rund 53.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B465 bei Bremelau entstanden. Ein 30-Jähriger war laut Polizei gegen 11.30 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Münsingen unterwegs.

Auf Höhe Bremelau kam er nach ersten Erkenntnissen wohl aufgrund von Unachtsamkeit mit den rechten Rädern seines Fahrzeugs ins Bankett und geriet beim anschließenden Gegenlenken ins Schleudern. In der Folge prallte der Sattelzug gegen die rechten Leitplanken. Dort verkeilten sich das Zugfahrzeug und der Auflieger, die von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten.

Der Fahrer war unverletzt geblieben. Im Zuge der Bergungsarbeiten konnte die B465 im Bereich der Unfallstelle nur einspurig befahren werden. Kurz vor 15 Uhr waren die Arbeiten abgeschlossen. (pol)