5.000 Euro Schaden: Kinder beim Sprayen in Gomaringen erwischt

In den meisten Fällen nicht erlaubt: Das Besprühen von Freiflächen an öffentlichen und privaten Gebäuden oder Zügen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Drei Kinder im Alter von 13 Jahren sind am Samstagabend in der Ohmenhäuser Straße beim Anbringen von Graffiti erwischt worden. Gegen 18 Uhr teilten Zeugen mit, dass sie die Drei beobachten konnten, wie sie über das an einem ehemaligen Supermarkt angebrachte Gerüst auf das Dach gelangten und die Alarmanlage auslösten, berichtet die Polizei.

Nach Ansprache durch die eingetroffenen Streifen gaben sich die Kinder zu erkennen und kletterten vom Gerüst. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Minderjährigen sowohl die Fassade, als auch das Innere des Gebäudes mit verschiedenen Schriftzügen und Zeichen besprühten, wodurch nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Die Strafunmündigen wurden in die Obhut ihrer Eltern überstellt. (pol)