25.000 Euro Schaden: 19-Jährige übersieht Verkehrsinsel in Römerstein

RÖMERSTEIN. Am Samstagabend ist es um kurz nach 22 Uhr auf der B465 zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen. Eine 19-Jährige befuhr alut Polizei mit ihrem Audi die B465 von Donnstetten kommend in Richtung B28 und übersah eine Verkehrsinsel, die sie überfuhr und anschließend mit ihrem Pkw in die Leitplanke krachte.

Die 19-Jährige, sowie ihre ebenfalls 19-jährige Beifahrerin, wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Am Audi, der nicht mehr fahrbereit war entstand ein Schaden von circa 25.000 Euro und musste durch einen Abschleppdienst versorgt werden. (pol)