24-Jähriger fährt betrunken und verursacht Unfall in Münsingen

MÜNSINGEN. Seinen Führerschein abgeben musste ein 24-Jähriger, nachdem er am Samstagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der Mann bog laut Polizei gegen 9.40 Uhr mit seinem Seat Ibiza von der Robert-Bosch-Straße in die Dottinger Straße ab, schnitt hierbei die Kurve und kollidierte infolgedessen mit der entgegenkommenden Mercedes A-Klasse eines 34-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem Seat-Lenker fest, woraufhin dieser eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro. (pol)