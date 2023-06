23-Jähriger flüchtet in Bodelshausen unter Drogeneinfluss von Unfallstelle

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. In der Nacht zum Samstag ist es in Bodelshausen in der Zeppelinstraße zu einem Unfall mit Fahrerflucht sowie zur anschließenden Feststellung des Verursachers gekommen.

Am Samstagmorgen gegen 9.15 Uhr teilte ein Zeuge Beschädigungen an seinem Gartenzaun mit, welche von einem Unfall aus der Nacht stammten. Von der Unfallörtlichkeit ausgehend konnten Spuren bis zu einem beschädigten Renault Twingo in Sickingen nachverfolgt werden. An der dortigen Adresse konnte der mutmaßliche 23-jährige Unfallverursacher festgestellt werden. Zudem ergaben sich bei ihm Hinweise auf eine Alkohol- sowie Drogenbeeinflussung. Daher wurde beim Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten weitere Erkenntnisse gewonnen werden, weshalb die Wohnung des 23-Jährigen auf richterliche Anordnung durchsucht wurde. Hierbei konnten ein niedriger fünfstelliger Geldbetrag, mehrere Mobiltelefone, sowie Betäubungsmittelutensilien festgestellt werden. Der 23-Jährige sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen und wurde, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss, auf freien Fuß gesetzt. (pol)