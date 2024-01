Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein Einfamilienhaus in Eningen hat am frühen Montagmorgen gebrannt. Gegen 6 Uhr sind die Einsatzkräfte ausgerückt, berichtet die Polizei auf Nachfrage des GEA. Die Flammen schlugen zu diesem Zeitpunkt bereits aus den Fenstern. Verletzt worden ist niemand. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200 000 Euro. Wieso es in dem Haus gebrannt hat, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. (sapo)

Weitere Informationen zum Brand folgen auf gea.de.