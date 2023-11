19-Jähriger stürzt bei Fensterarbeiten in Münsingen in die Tiefe und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Bei Arbeiten an der Außenseite eines Gebäudes in der Tragolfstraße ist ein Arbeiter am Dienstagmittag verunglückt, teilte die Polizei mit. Der 19-Jährige war kurz nach zwölf Uhr mit dem Einbau eines Fensterrahmens beschäftigt, als er mehrere Meter vom Gerüst in die Tiefe stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)