17-jährige Mopedfahrerin in Reutlingen beim Wechsel der Spur übersehen

REUTLINGEN. Leichte Verletzungen hat sich eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Reutlingen zugezogen. Eine 41-Jährige befuhr laut Polizei gegen 14.50 Uhr mit einem Mercedes-Benz die rechte Fahrspur der Gutenbergstraße.

Beim Wechseln auf den linken Fahrstreifen übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit die 17-jährige Jugendliche, die dort mit ihrem Moped der Marke Honda unterwegs war. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte die Zweiradlenkerin auf die Fahrbahn und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dem Moped war ein Schaden in Höhe von zirka 400 Euro entstanden. (pol)