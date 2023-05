15-jähriger Radfahrer bei Unfall nahe Grabenstetten schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRABENSTETTEN. Schwer verletzt hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der Kreisstraße 6758 ereignet hat. Der 15-Jährige fuhr dort gegen 6.15 Uhr mit seinem Mountainbike zunächst auf dem parallel verlaufenden Radweg von Böhringen in Fahrtrichtung Grabenstetten. Da der Radweg endete und auf der anderen Straßenseite fortgeführte wurde, überquerte der Radfahrer die Fahrbahn.

In diesem Moment befuhr eine 57-jährige Ford-Kuga-Fahrerin die Fahrbahn ebenfalls in Richtung Grabenstetten und kollidierte mit dem 15-Jährigen. Durch die Kollision wurde er schwer verletzt. Der 15-Jährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die Schadenshöhe am Mountainbike wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Ford beträgt nach jetzigem Sachstand circa 20.000 Euro. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei, in die ein Sachverständiger eingeschalten wurde, dauern an.

Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme befand sich eine 27-jährige Polizeibeamtin zusammen mit weiteren Polizeibeamten auf der Kreisstraße, um die Unfallstelle abzusichern. Die mit Warnkleidung ausgestattete Beamtin wurde daraufhin vom Heck eines in Schrittgeschwindigkeit vorbeifahrenden Lkws eines 59-Jährigen touchiert. Die Beamtin erlitt hierdurch leichte Verletzungen, konnte ihren Dienst jedoch fortführen. (pol)