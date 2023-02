15-Jährige in Rottenburg bedroht und mit Metallstab geschlagen - Täter gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Am Freitag gegen 17.00 Uhr ist es im Bereich der Volksbank Arena zu einer Gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines jugendlichen Mädchens gekommen, sagt die Polizei. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde die 15-jährige Geschädigte aus Rottenburg von einem bislang unbekannten Jungen mit einem Metallstab an der Hand leicht verletzt, nachdem er diese zuvor bedroht hatte und sie dann schlug. Das Mädchen erlitt Verletzungen an der rechten Hand. Bei dem Täter könnte es sich evtl. um einen minderjährigen Jungen handeln.

Dieser wurde wie folgt beschrieben: circa 145 cm groß, schwarze Haare, führte eine Art Leuchtstab aus Metall (vermutlich Faschingsartikel) mit sich und war bekleidet mit einem grünen Pullover. Auf dem Pullover war ein Basketballkorb aufgedruckt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottenburg unter der Tel: 07472 / 98010 entgegen. (pol)