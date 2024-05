15-Jährige aus Frickenhausen wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Bitte aktivieren Sie Javascript

FRICKENHAUSEN. Die Polizei fahndet aktuell nach der 15 Jahre alten Lea-Sophie U. aus Frickenhausen. Die Jugendliche hatte sich am Dienstagvormittag mit dem Bus auf dem Weg zu ihrer Schule in Frickenhausen begeben, war dort aber nicht angekommen. Das berichtet die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb sie in diesem Bus sitzen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltsorts. Möglicherweise könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos. Daher fahndet die Polizei nun öffentlich nach ihr.

Lea-Sophie U. ist circa 1,55 Meter Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat schwarzgefärbte, schulterlange, glatte Haare. Sie dürfte mit einer dünnen, schwarzen, Jacke mit goldenen Nieten auf dem Rücken, einem dunkelgrünen, langärmligen, bruchfreien Oberteil, sowie einer weiten, schwarzen, Baggy-Pants und weißen Puma-Sneakern bekleidet sein. Zudem trägt sie eine feste Zahnspange und auffällige lange, falsche, hellgrüne Fingernägel.

Aus den bisherigen Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass die Vermisste sich nach 66793 Saarwellingen, Saarland, begeben wollte. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort von Lea-Sophie U. machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-4444 beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Reutlingen oder bei ihrem örtlichen Polizeirevier zu melden. (pol)