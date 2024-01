15.000 Euro Schaden: Sattelzug demoliert in Rottenburg ein Auto und fährt davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein noch unbekannter Laster-Fahrer hat am Donnerstagmorgen in Rottenburg einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Sattelzug mit weißem Auflieger gegen 7.30 Uhr zunächst vorwärts in die Schadenweiler Straße hinein, um dann rückwärts zum Wenden in den Mühlweg zu fahren. Beim Rangieren stieß der Sattelzug gegen einen geparkten Honda, der dabei erheblich beschädigt wurde.

Die Polizei schätzt allein den Schaden am Pkw auf circa 15.000 Euro. Der Lkw-Lenker setzte seine Fahrt anschließend über die Niedernauer Straße fort. Zeugen, die Hinweise auf den Sattelzug oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0747298010 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (pol)