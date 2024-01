12-Jähriger stößt in Reutlingen mit Auto zusammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Leichte Verletzungen und ein Schaden in Höhe von etwa 4.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr in Reutlingen ereignet hat. Ein 12 Jahre alter Junge befuhr laut Polizei mit seinem Fahrrad die Bellinostraße.

Aufgrund nicht ordnungsgemäß funktionierender Bremsen konnte der 12-Jährige an der Kreuzung zur Stammesäckerstraße nicht rechtzeitig anhalten und stieß mit einem ordnungsgemäß fahrenden VW Tiguan zusammen. Durch die Kollision erlitt der junge Radfahrer leichte Verletzungen, welche vor Ort vom hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt wurden.

Eine Streifenbesatzung verständigte die Eltern des 12-Jährigen, welche ihren Sohn an der Unfallörtlichkeit abholten. Die 34-jährige Pkw-Lenkerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt, an ihrem Fahrzeug entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Am Fahrrad beträgt der entstandene Sachschaden etwa 500 Euro. (pol)