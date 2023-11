10.000 Euro Schaden bei Unfall in Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro sowie ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag zwischen den Stadtteilen Eckenweiler und Ergenzingen ereignet hat. Der 81-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr gegen 16.20 Uhr den Pater-Kentenich-Weg und bog nach links auf die K 6945 in Richtung Ergenzingen ab. Hierbei übersah der 81-Jährige die aus seiner Sicht von links kommende vorfahrtsberechtigte Daimler-Benz C-Klasse eines 35-Jährigen, weshalb es in der Folge zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der VW des 81-Jährigen musste abgeschleppt werden. (pol)