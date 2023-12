10.000 Euro Schaden: 21-Jährige fährt bei Derendingen LKW auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ersten Ermittlungen nach leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Auffahrunfall am Montagmittag auf der B 27 bei Derendingen erlitten. Die 21-Jährige war laut Polizei kurz nach zwölf Uhr mit einem VW Polo auf der Hechinger Straße stadtauswärts unterwegs.

Etwa 300 Meter vor der Waldhörnlestraße bemerkte sie zu spät, dass ein vorausfahrender, 65 Jahre alter Mann mit einem Lkw anhalten musste. Mit Wucht krachte sie ins Heck des Sattelaufliegers. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die verletzte Frau und brachte sie zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von knapp 10.000 Euro entstanden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (pol)