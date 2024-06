Überfall auf 81-Jährigen in Trochtelfingen: Weiterer Tatverdächtiger gefasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELGINGEN/MÖSSINGEN. Im Zuge der Ermittlungen zu dem Raubüberfall auf einen 81-Jährigen in Trochtelfingen in der Nacht zum Donnerstag verzeichnet die Polizei einen weiteren Erfolg. Nachdem unmittelbar nach der Tat zwei 39 und 41 Jahre alte Verdächtige festgenommen worden waren, konnte nun ein weiterer Tatverdächtiger identifiziert und dingfest gemacht werden. Das teilen die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidiums Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Wie bereits berichtet, waren Einsatzkräften der Polizei am frühen Freitagmorgen auf einem Parkplatz bei Mössingen der 39-Jährigen Italiener und der 41 Jahr alte Albaner aufgefallen, die Einbruchswerkzeug, eine Schusswaffe und einen größeren Bargeldbetrag bei sich hatten. Nach ihrer vorläufigen Festnahme ging die Meldung über einen kurz zuvor verübten Überfall in Trochtelfingen ein, bei dem der 81-jährige Senior in seiner Wohnung beraubt worden war. Schnell erhärtete sich der Tatverdacht gegen die beiden Festgenommenen, sodass das Duo noch am selben Tag in Untersuchungshaft kam.

Beweismittel in der Wohnung

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Reutlingen führten auf die Spur des nach jetzigen Erkenntnissen ebenfalls an der Tat beteiligten 42-Jährigen. Nachdem von der Staatsanwaltschaft Tübingen ein richterlicher Beschluss erwirkt worden war, durchsuchte die Polizei die Wohnung des Mannes in Tübingen. Dort konnten entsprechende Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Der albanische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und am Samstag der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (pol)