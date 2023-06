Event

Tausende strömten zum Stocherkahnrennen ans Tübinger Neckarufer

Tausende Menschen kamen am Donnerstagnachmittag in die Tübinger Altstadt und säumten das Neckarufer. Die Schaulustigen wollten sich das bunte und verrückte Spektakel auf dem Wasser nicht entgehen lassen. An der Neckarfront, der Neckarinsel mit seinen Platanen, und den Brücken war mächtig was los. Den Wettbewerb, den die Tübinger Studentenverbindungen unter sich austragen, gibt es seit den 1950er-Jahren. 2023 hat die ATV! Arminia gewonnen. (rr)