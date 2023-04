Freizeit

Kunst- und Gartenmarkt lockte Massen nach Münsingen

Der Kunst- und Gartenmarkt lockte am Sonntag bei perfektem Wetter viele Besucher aus nah und fern nach Münsingen. Ihnen wurde auf dem Matthias-Erzberger-Platz vor dem Rathaus und in der Innenstadt ein buntes Allerlei an Nützlichem und Schönem geboten: Haus- und Gartendekorationen, blühende Pflanzen, Gemüsesetzlinge und Kakteen, Kleidung, Hüte und Schals, Haushaltswaren sowie süße und deftige Leckereien. Auch die Geschäfte in Münsingen waren geöffnet.