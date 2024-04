Benefiz

Gute Stimmung bei der Mallorca -Party für den guten Zweck in Lichtenstein

Ausgelassene Stimmung mit Isi Glück, Ikke Hüftgold oder Malin Brown in der Lichtensteinhalle in Unterhausen. 80 Prozent des Gewinns der Mallorca -Springbreak-Party spendet Veranstalter Peter Rist an das Kinder-Hospiz in Stuttgart.