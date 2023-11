Wettbewerb

Ergebnisse des Votings: Die schönsten Herbst-Fotos von GEA-Lesern

Im Herbst sind die Wälder in Reutlingen und der Region Neckar-Alb leuchtend bunt. Wir haben einen Aufruf gestartet und die schönsten Motive der GEA-Leser gesucht. Die haben sich nicht zweimal bitten lassen und uns fleißig ihre Bilder geschickt: 192 Einsendungen sind es am Ende geworden. Leser von www.gea.de konnten nach Ende der Einsendungsphase für ihr Lieblingsmotiv abstimmen und damit über die Reihenfolge der beliebtesten 30 Bilder in unserer Galerie entscheiden.