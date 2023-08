Wettbewerb

Das sind die niedlichsten Tierfotos von GEA-Lesern

In Reutlingen und der Region gibt es viele Tiere, die den Quokkas, die neu in die Stuttgarter Wilhelma eingezogen sind, in Sachen Niedlichkeit-Faktor in nichts nachstehen. GEA-Leser haben Bilder ihrer besonders süßen Haustiere oder fotografierten Wildtiere eingeschickt. Nach einer Abstimmung stehen nun die Favoriten fest.