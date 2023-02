Damit sind die Babyboomer in Reutlingen und der Region aufgewachsen

Selbst in der historischen Häuserzeile in der Reutlinger Oberamteistraße haben sie ihre Spuren hinterlassen: Die Prilblumen, die in den 1970ern ihren Siegeszug in den Küchen und Badezimmern antraten. Die Aufkleber wurden im Dreierpack auf jeder Spülmittelflasche der Marke Pril ausgeliefert und sollten das vermeintlich triste Innenleben in der Küche bunter machen. Kinder fanden das toll, die Eltern eher so mittel. Denn einmal auf Fliesen oder Tassen geklebt, ließen sich die Dinger nur ganz schwer wieder entfernen. Deshalb überlebten sie sogar in der ältesten Häuserzeile Süddeutschlands die Kampagne des Henkel-Konzerns um Jahrzehnte.