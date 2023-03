Aktion

3.000 »Flotte Feger« bei der Stadtputzete Reutlingen

Bei strahlenden Sonnenschein beteiligten sich am Samstag nicht nur knapp 3 000 freiwillige »Flotte Feger« an der Aktion, auch neun »Süße Frauen«, Schauspielerinnen des Blaumeier Ateliers Bremen, wirbelten in der Innenstadt als Zimmermädchen und Putzexpertinnen verkleidet, mächtig Staub auf. Nach drei Jahren Coronapause waren die Organisatoren trotz etwas weniger freiwilliger Helfer »sehr zufrieden« mit der Aktion.