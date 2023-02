Tanz

12. Preistanzen in Lichtenstein

LICHTENSTEIN. Akrobatisch anspruchsvoller Marschtanz sowie kreativer und farbenprächtiger Showtanz waren am Freitagabend in der Lichtensteinhalle angesagt. Die Rot-Weiße Tanzgarde vom Musikverein Unterhausen (MVU) hatte zum 12. Marsch- und Showtanzwettbewerb eingeladen und sechs Tanzgarden sowie eine Tanzgruppe aus der Region waren angetreten. Kurz vor Mitternacht gab es dann kein Halten mehr, als die Sieger bekannt gegeben wurden. Im Marschtanz, in Fachkreisen wegen erforderlicher Ausdauer, Koordinationsvermögen und synchronen Bewegungen sowie der Akrobatik in Form von Rädchen und Sprung- oder Stehspagaten auch Königsdisziplin genannt, siegte die Rittergarde Sonnenbühl vor den Betzinger Krautskräga und der Prinzengarde des Narrenvereins Trochtelfingen. In der Kategorie Showtanz stand am Ende die Prinzengarde des Narrenvereins Trochtelfingen ganz oben. Den zweiten Platz teilten sich die Rittergarde Sonnenbühl sowie die Gruppe »Mondays« des TSC Trochtelfingen, mit dem dritten Platz wurde die Tanzgarde der Narrenzunft Inneringen belohnt. (GEA)