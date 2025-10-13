Zwischenfall während Trumps Rede in der Knesset

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei der Ansprache von US-Präsident Donald Trump im israelischen Parlament ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Zwei Abgeordnete einer linksorientierten Oppositionspartei wurden plötzlich unter großem Geschrei von Sicherheitskräften aus dem Saal entfernt. Die israelische Nachrichtenseite »ynet« berichtete, sie hätten Schilder in die Höhe gehalten, auf denen die Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates gefordert worden sei. Trump sagte zu der Entfernung der Störer: »Das war sehr effizient.«