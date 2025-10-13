Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Zwischenfall während Trumps Rede in der Knesset

Während Trumps Rede in der Knesset protestieren zwei Abgeordnete der Opposition mit Schildern. Die Sicherheitskräfte greifen rasch ein – Trump kommentiert den Vorfall direkt.

Nahostkonflikt - Trump
US-Präsident Donald Trump mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Parlament in Jerusalem. Foto: Saul Loeb/DPA
US-Präsident Donald Trump mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Parlament in Jerusalem.
Foto: Saul Loeb/DPA

Bei der Ansprache von US-Präsident Donald Trump im israelischen Parlament ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Zwei Abgeordnete einer linksorientierten Oppositionspartei wurden plötzlich unter großem Geschrei von Sicherheitskräften aus dem Saal entfernt. Die israelische Nachrichtenseite »ynet« berichtete, sie hätten Schilder in die Höhe gehalten, auf denen die Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates gefordert worden sei. Trump sagte zu der Entfernung der Störer: »Das war sehr effizient.«

