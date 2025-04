Zehntausende nehmen Abschied von Franziskus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Leichnam des verstorbenen Papstes Franziskus ist im Vatikan in den Petersdom überführt worden. Der tote Pontifex wurde im offenen Sarg aus der Residenz Casa Santa Marta, wo Franziskus am Montag im Alter von 88 Jahren gestorben war, in die Kirche getragen. Begleitet wurde er von acht Wachmännern der Schweizer Garde. An der Prozession nahmen auch mehrere Dutzend Kardinäle teil. Dazu ertönte von der größten Glocke des Petersdoms das Trauergeläut.

Bis Freitagabend wird der tote Papst nun in der größten Kirche der Christenheit aufgebahrt sein. Gleich am ersten Tag reihten sich mehr als 20.000 Menschen in die Schlangen ein. Die ersten Gläubigen stellten sich bereits morgens an, um in den Dom zu kommen. Als der Sarg auf den Platz getragen wurde, brandete Applaus auf.

Um die Hände hat der tote Papst einen Rosenkranz geschlungen. Foto: Alessandra Tarantino/DPA Um die Hände hat der tote Papst einen Rosenkranz geschlungen. Foto: Alessandra Tarantino/DPA

Am Ostersonntag hatte sich Franziskus nach dem Segen Urbi et Orbi noch im Papamobil über den Platz fahren lassen. Das war das letzte Mal, dass die Öffentlichkeit ihn lebend zu sehen bekam. Dabei wirkte der gebürtige Argentinier - mit 88 Jahren der zweitälteste Papst der Geschichte - bereits sehr geschwächt. Am Morgen danach starb er.

Rom unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen

Am Samstag folgt auf dem Petersplatz eine große Trauerfeier mit Staatsgästen aus aller Welt, auch US-Präsident Donald Trump, und im Anschluss die Beisetzung. Die Sicherheitsvorkehrungen werden dann enorm sein. Jetzt schon ist Rom im Ausnahmezustand.

Der Papst aus Argentinien wird seine letzte Ruhe nicht im Petersdom finden, sondern in der Marienkirche Santa Maria Maggiore in der Nähe des Hauptbahnhofs von Rom. So hatte er es in seinem Testament verfügt. Auf der Grabplatte soll nur sein Name in lateinischer Sprache stehen: Franciscus. Nicht einmal einen Hinweis darauf, dass er Papst war, soll es geben. Am Grab wird derzeit noch gearbeitet. Der Zugang ist mit einer Holzplatte versperrt.

Beisetzungen nun weniger pompös

Noch zu Lebzeiten hatte Franziskus angeordnet, dass Beisetzungen von Päpsten künftig weniger pompös ablaufen als bisher. Im Petersdom ist sein Leichnam nun auch - anders als etwa der emeritierte Papst Benedikt XVI. im Januar 2023 - nicht auf einem Katafalk zu sehen, also einer hohen Bahre. Franziskus liegt in einem einfachen Holzsarg. Daneben liegt auch nicht mehr der päpstliche Bischofsstab als Herrschaftssymbol. Er trägt ein rotes Gewand und eine weiße Bischofsmitra. Um die Hände ist ein Rosenkranz geschlungen.

Bis Freitagabend ist Franziskus im Petersdom aufgebahrt. Foto: Andrew Medichini/DPA Bis Freitagabend ist Franziskus im Petersdom aufgebahrt. Foto: Andrew Medichini/DPA

Am Freitagabend wird der Sarg dann verschlossen. Beim großen Trauer-Requiem am Samstag werden Politiker und Kirchenvertreter aus aller Welt dabei sein: US-Präsident Donald Trump, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, UN-Generalsekretär António Guterres und viele mehr. Aus Deutschland kommen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz.

»Beerdigungsdiplomatie« am Rande der Trauerfeiern

Begegnungen bei solchen Anlässen werden »Beerdigungsdiplomatie« genannt.

Für Trump ist es die erste Auslandsreise nach seiner Rückkehr ins Amt überhaupt. Zuletzt sorgte er mit seinen Zoll-Vorhaben weltweit für Aufruhr. Thema am Rande könnten auch die Friedensbemühungen für die Ukraine sein. Der US-Präsident will nach Angaben des Weißen Hauses aber nur für einen einzigen Tag nach Rom kommen.

Russlands Präsident Wladimir Putin kommt nicht. Gegen ihn gibt es seit 2023 einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs. Bei der Landung in Italien müsste er also mit der Festnahme rechnen. Hintergrund ist die von ihm befohlene Invasion des Nachbarlands, ihm werden Kriegsverbrechen vorgeworfen.

Rom im Ausnahmezustand

Die Polizei und alle anderen Sicherheitskräfte stehen angesichts des erwarteten Ansturms von Gläubigen und den vielen Staatsgästen vor einer logistischen Mammutaufgabe. Wegen des Heiligen Jahrs 2025 ist Rom in der Osterwoche noch voller als sonst. Nach Schätzungen halten sich derzeit etwa eine Million Touristen in der italienischen Hauptstadt auf. Zudem werden sich Pilger auf den Weg machen, um Abschied vom Papst zu nehmen.

Eine Ehrenformation der Schweizer Garde begleitet den Sarg. Foto: Gregorio Borgia/DPA Eine Ehrenformation der Schweizer Garde begleitet den Sarg. Foto: Gregorio Borgia/DPA

Nach den Trauerfeiern rückt das Konklave in den Fokus, das Anfang Mai beginnen dürfte. Eigentlich sind 135 Kardinäle unter 80 Jahren zur Wahl des neuen Papstes berechtigt. Allerdings sagten zwei Kardinäle - der emeritierte Erzbischof von Valencia, Antonio Cañizares (79), und der emeritierte Erzbischof von Sarajevo, Vinko Puljić (79) - aus gesundheitlichen Gründen ab. Damit werden nun vermutlich 133 Kirchenmänner darüber entscheiden, wer Nachfolger wird.

Buchmacher haben italienischen Kardinal Parolin als Favoriten

Die Wahlgänge sind geheim. Das Konklave kann nach wenigen Stunden vorbei sein, aber auch Tage dauern. Ein Zeitlimit gibt es nicht. Zur Wahl benötigt der neue Pontifex eine Zweidrittelmehrheit. Wenn er gewählt ist, steigt aus einem Schornstein weißer Rauch auf. Bis dahin ist der Rauch schwarz.

Als Favorit gilt bei den Buchmachern aktuell die bisherige Nummer zwei des Vatikans, der italienische Kardinal Pietro Parolin. Allerdings werden auch noch mehrere andere Namen genannt. Zudem kommt es bei Papstwahlen immer wieder zu Überraschungen. Auch mit der Wahl von Franziskus 2013, der damals die Nachfolge des zurückgetretenen Benedikt XVI. übernahm, hatten viele nicht gerechnet.