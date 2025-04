Zehntausende bei ersten Gottesdiensten zum Kirchentag

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit Zehntausenden Besuchern haben die Eröffnungsgottesdienste beim evangelischen Kirchentag in Hannover begonnen. Auf dem Platz der Menschenrechte sowie auf dem Opernplatz erwartete die Polizei vorab jeweils rund 40.000 Menschen. Im Anschluss an die Gottesdienste wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen und sich an einem »Abend der Begegnung« in der Innenstadt beteiligen.

Das Programm des bis Sonntag dauernden Kirchenfests reicht von Bibelarbeiten über politische Diskussionen bis hin zu großen Konzerten. Zu den prominenten politischen Gästen zählen der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz, dessen Vorgängerin Angela Merkel, der frühere Bundespräsident Christian Wulff und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.

Geplant sind rund 1.500 Events an mehr als 60 Orten. Bis heute Morgen wurden rund 65.000 Tickets verkauft. Im Laufe der nächsten Tage erwarten die Organisatoren bis zu 100.000 Teilnehmer am Hauptprogramm. Die Polizei stellt sich auf rund 150.000 Besucher täglich ein, denn die Veranstaltungen in der City sind kostenlos. Zusätzliche Überwachungskameras, Drohnenverbote, Straßensperrungen und Poller sollen die Sicherheit gewährleisten.