Was wir über die Schüsse in Minneapolis wissen und was nicht

Bereits Anfang Januar starb eine Frau in Minnesota nach Schüssen eines Beamten der Einwanderungsbehörde ICE. Nun gibt es einen weiteren Vorfall mit Bundesbeamten in der Stadt - und nach offiziellen Angaben einen zweiten Toten. Vieles ist noch unklar. Ein Überblick:

Was wir wissen

Laut US-Heimatschutzministerium wurde in Minneapolis gegen 9.00 Uhr vormittags (Ortszeit) eine Person nach Schüssen durch einen Bundesbeamten für tot erklärt.

Der Polizeichef von Minneapolis sagte, es handle sich bei dem Toten um einen 37‑jährigen weißen Mann, der in Minneapolis wohnte.

Nach Angaben des Polizeichefs handelte es sich bei dem Toten vermutlich um einen US‑Bürger.

Das Heimatschutzministerium teilte mit, die getötete Person sei bewaffnet gewesen. Die Behörde veröffentlichte das Foto einer Pistole.

Nach Angaben des Polizeichefs von Minneapolis war der Getötete generell berechtigt, eine Waffe zu tragen.

Was wir nicht wissen

Es ist unklar, ob die getötete Person am Einsatzort oder erst im Krankenhaus starb. Laut Heimatschutzministerium wurde der Mann vor Ort für tot erklärt, der Polizeichef sprach hingegen davon, dass er erst im Krankenhaus für tot erklärt wurde. Polizisten der Stadt hätten den Mann mit mehreren Schussverletzungen vorgefunden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Viele Details zum Ablauf des Vorfalls sind laut den Behörden noch unklar.

Etwa, in welcher konkreten Situation der Schusswaffeneinsatz erfolgte und ob beziehungsweise wie die angebliche Bewaffnung des Mannes zum Einsatzablauf beitrug.

Etwa, in welcher konkreten Situation der Schusswaffeneinsatz erfolgte und ob beziehungsweise wie die angebliche Bewaffnung des Mannes zum Einsatzablauf beitrug. Es ist unklar, warum sich der Mann am Tatort aufhielt. Das Heimatschutzministerium teilte mit, dass sich der Einsatz der Beamten gegen einen Ausländer richtete, der sich illegal in den USA aufgehalten haben soll und wegen eines gewaltsamen Übergriffs gesucht worden sein soll. Ob der Getötete in einer Verbindung zu dem Ausländer steht oder welche Rolle er in dem Geschehen vor den Schüssen spielte, ist unklar.

