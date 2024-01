Wagenknecht in der Doppelspitze ihrer eigenen Partei

Sahra Wagenknecht nimmt am Gründungsakt der Partei »Bündnis Sahra Wagenknecht - für Vernunft und Gerechtigkeit« (BSW) in Berlin teil.

Die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht ist selbst zur Vorsitzenden ihrer neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gewählt worden - in einer Doppelspitze mit der früheren Chefin der Linksfraktion, Amira Mohamed Ali. Dies teilte Mohamed Ali am Montag in Berlin mit.

Stellvertretender Vorsitzender ist der Unternehmer und Hochschulprofessor Shervin Haghsheno, Generalsekretär der Bundestagsabgeordnete Christian Leye. Der ehemalige Linken-Politiker Fabio De Masi und der langjährige SPD-Politiker Thomas Geisel sollen die neue Partei in die Europawahl führen.

Am Montagvormittag hatte sich das BSW offiziell als Partei gegründet und den ersten Vorstand gewählt. Der erste Parteitag soll Leye zufolge am 27. Januar stattfinden.