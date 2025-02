Vatikan: Papst Franziskus hat sich gut ausgeruht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der an einer Lungenentzündung leidende Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans auch die achte Nacht im Krankenhaus ohne weitere Komplikationen verbracht. »Papst Franziskus hat sich gut ausgeruht«, teilte ein Sprecher des Heiligen Stuhls mit. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche wird seit einer Woche in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt.

Am Freitagabend hatten seine behandelnden Ärzte Journalisten erstmals persönlich über den Zustand des Papstes berichtet. Demnach ist Franziskus noch nicht außer Gefahr. Sein Zustand sei derzeit jedoch nicht lebensbedrohlich. Das Krankheitsbild des Papstes sei weiter komplex. Franziskus leidet unter anderem an einer Lungenentzündung, von der beide Lungenflügel betroffen sind.

Das Team um Sergio Alfieri von der Gemelli-Klinik und Luigi Carbone, Franziskus' Leibarzt, geht davon aus, dass Franziskus noch mindestens die gesamte kommende Woche im Krankenhaus bleiben muss. Genauere Angaben machten sie aber nicht, mögliche Komplikationen sind nach ihren Worten unvorhersehbar. Komplikationen müssten unbedingt verhindert werden.