Ukraine evakuiert weitere Orte im Gebiet Sumy

Wegen der ständigen Gefahr durch russischen Beschuss haben die Behörden im nordöstlichen Gebiet Sumy für weitere elf Orte eine Zwangsevakuierung ausgesprochen. Eine entsprechende Anordnung unterzeichnete der Militärgouverneur des Gebiets, Oleh Hryhorow, wie er bei Facebook mitteilte. Betroffen von der Maßnahme seien mehr als 2.800 Menschen. Insgesamt sei nun bereits für 213 Siedlungen in der Grenzregion eine Zwangsevakuierung angeordnet worden.

Russland will in der Region Sumy eine sogenannte Sicherheitszone entlang der Grenze auf ukrainischem Territorium einrichten, vorgeblich um die eigene Zivilbevölkerung vor ukrainischen Angriffen zu schützen. Im vergangenen August hatten ukrainische Truppen aus dem Gebiet Sumy überraschend einen Vorstoß in das angrenzende westrussische Gebiet Kursk begonnen. Nach monatelangen Kämpfen mussten sich die ukrainischen Einheiten weitgehend zurückziehen und russische Truppen drangen auf ukrainisches Gebiet vor.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion.