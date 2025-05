Trump will Alcatraz-Gefängnis wieder in Betrieb nehmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

US-Präsident Donald Trump will das berüchtigte Gefängnis Alcatraz wieder in Betrieb nehmen und dort künftig Schwerverbrecher unterbringen. Das kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an. Er weise die zuständigen Behörden an, ein »vergrößertes und umgebautes Alcatraz wiederzueröffnen, um Amerikas skrupelloseste und gewalttätigste Straftäter unterzubringen«.

In der Vergangenheit hätten die USA nicht gezögert, die gefährlichsten Kriminellen weit weg von allen zu halten, denen sie schaden könnten. »So sollte es auch sein«, schrieb Trump. »Wir werden diese Serientäter, die auf unseren Straßen Schmutz, Blutvergießen und Chaos verbreiten, nicht länger dulden.« Der 78-Jährige betonte: »Die Wiedereröffnung von Alcatraz wird als Symbol für Recht, Ordnung und Gerechtigkeit dienen.«

Alcatraz ist eine Felsinsel vor der Küste Kaliforniens, unweit von San Francisco. Bis 1963 war dort eines der bekanntesten und berüchtigtsten Gefängnisse der USA untergebracht. Es galt als der Verbannungsort für die »Schlimmsten der Schlimmsten«, für Unruhestifter und Ausbrecherkönige. Schwerverbrecher wie Al Capone waren in dem als ausbruchsicher geltenden Zuchthaus. Heute steht die Insel Alcatraz als Museum und als Brutstätte für viele Vögel unter Denkmal- und Naturschutz.