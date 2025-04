Trump: Russland und Ukraine stehen kurz vor Einigung

Bitte aktivieren Sie Javascript

US-Präsident Donald Trump gibt sich hinsichtlich der Verhandlungen über ein mögliches Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine optimistisch. »Sie stehen kurz vor einer Einigung, und die beiden Seiten sollten sich nun auf sehr hoher Ebene treffen, um die Sache «zu Ende zu bringen»«, schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social kurz nach seiner Landung in Rom. In den »meisten wichtigen Punkten« sei man sich einig, so Trump. Der Republikaner forderte ein sofortiges Ende des »Blutvergießens«.

»Wir werden überall dort sein, wo es nötig ist, um das Ende dieses grausamen und sinnlosen Krieges zu unterstützen!«, schrieb Trump weiter. Es sei ein Tag mit »guten Gesprächen« mit Russland und der Ukraine gewesen, so Trump.

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hatte sich am Freitag erneut in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen.