Trump: Ich werde in Kürze Putin treffen.

Sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin wird nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump sehr bald stattfinden. »Ich werde mich in Kürze mit Präsident Putin treffen«, sagte der Republikaner in Washington vor Journalisten. Der US-Präsident sagte nichts über den Ort und den Zeitpunkt. Zugleich stellte er in Aussicht, dass er sich noch am heutigen Freitag (Ortszeit) zum Ort äußern könnte.

Trump erwähnte außerdem - jedoch ohne genauer zu werden - mögliche Gebietsänderungen »zum Wohl beider Seiten«. »Es ist sehr kompliziert.« Aber darüber werde man sprechen, sagte der US-Präsident.