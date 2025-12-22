Traditionelles Fest bei Merz – wichteln gegen Päckchenflut

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kanzler Friedrich Merz verbringt Weihnachten ganz traditionell im Kreis der Familie mit Gattin Charlotte, den Kindern und Enkelkindern, einem Weihnachtsbaum und gutem Essen. Eine kleine Besonderheit gibt es bei den Festtagsritualen der Familie des CDU-Vorsitzenden nach Angaben aus seinem Umfeld aber doch: Die Erwachsenen in der Familie wichteln – und hätten damit die Päckchenflut erfolgreich eingedämmt.

Wichteln ist ein Brauch, bei dem jeder Teilnehmer in der Regel zufällig jemanden zugelost bekommt, den er beschenken muss. So verschenkt jeder in der Wichtelrunde ein Geschenk und bekommt ein Präsent.

Aus dem Umfeld von Merz ist außerdem zu hören, der Kanzler freue sich auf ein paar ruhige Tage im Sauerland und eine entspannte Zeit mit Frau und Kindern. Er werde mit Freunden und engen Mitarbeitern telefonieren. Doch weil ein Kanzler quasi immer im Dienst ist, ist Merz natürlich auch über die Festtage immer erreichbar.