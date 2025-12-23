Selenskyj: Russland will Ukrainern Weihnachten nehmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland vor, die Angriffe auf sein Land kurz vor Weihnachten bewusst zu verschärfen, um den Menschen das Fest zu verderben. »Natürlich versuchen die Russen auch dieses Fest und diesen heiligen Tag zu zerstören«, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft mit Blick auf die systematische Zerstörung der Energieanlagen durch russische Angriffe aus der Luft. Die Ukraine brauche daher Unterstützung, vor allem bei der Flugabwehr - sowohl an Feier- als auch an Wochentagen.

Seinen Angaben zufolge ist das ukrainische Verhandlerteam aus den USA zurück und hat Fortschritte mit Blick auf einen Vertrag für ein Ende des Kriegs erzielt. »Die Ukraine wird niemals ein Hindernis für den Frieden sein«, betonte er. Zugleich warnte er davor, dass Russland den diplomatischen Prozess sprengen könnte.

Russland und die von ihr seit fast vier Jahren angegriffene Ukraine verhandeln nicht direkt miteinander. Die Delegationen beider Länder suchen die USA unter Präsident Donald Trump als Vermittler, um ihre Positionen durchzusetzen. Zuletzt liefen mehrtägige Gespräche in Miami.