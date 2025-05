Selenskyj: Es ist Amerika, das von Russland gefürchtet wird

Selenskyj setzt auf die USA als Motor in möglichen Friedensverhandlungen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt auf die USA als Motor in möglichen Friedensverhandlungen mit Russland. »Es ist Amerika, das von Russland gefürchtet wird, und es ist der amerikanische Einfluss, der viele Leben retten kann, wenn er als Druckmittel eingesetzt wird, um Putin zur Beendigung des Krieges zu bewegen«, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. »Es ist wichtig, dass sich Amerika weiterhin für die Annäherung an den Frieden einsetzt.«

Am Montag hatte US-Präsident Trump nach seinem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin sofortige Verhandlungen im Vatikan über eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in Aussicht gestellt. Allerdings nannte Trump keine Details - und wurde einmal mehr dafür kritisiert, bei seinen Friedensbemühungen nicht genügend Druck auf Moskau auszuüben. Berichten zufolge stellte Trump Putin fürs Erste keine weiteren Sanktionen gegen Russland in Aussicht.

Selenskyj lobte das 17. Sanktionspaket, das die EU am Montag verabschiedet hatte. »Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, und es sollte so viele Sanktionsschritte geben, wie nötig sind, damit Russland sich für den Frieden interessiert und den vollen Preis für seine Aggression und seinen Wunsch, den Krieg zu verlängern, zu spüren bekommt«, sagte er. Es gebe einen Sanktionsbeschluss des Vereinigten Königreichs und der EU, »und es wäre gut, wenn auch die Vereinigten Staaten dazu beitragen würden«.

Das mittlerweile 17. Paket mit Strafmaßnahmen sieht unter anderem eine weitere Verschärfung des Vorgehens gegen die sogenannte russische Schattenflotte für den Transport von Öl und Ölprodukten vor.