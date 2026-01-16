Schah-Sohn Pahlavi hofft auf Überläufer aus Irans Militär

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Sohn des 1979 gestürzten Schahs hofft angesichts der jüngsten Massenproteste im Iran auf Überläufer aus Polizei und Militär. »Ich vertraue darauf, dass die Sicherheitskräfte das Land schützen, das Leben (...) der Menschen sichern und Teil der Lösung sind«, sagte Reza Pahlavi bei einer Pressekonferenz in Washington. »Als Resultat haben wir bereits gesehen, dass Menschen ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit signalisiert haben«, sagte er.

Pahlavi, den sein autoritär regierender Vater, der letzte Schah von Persien, einst zum Kronprinzen ernannte, lebt seit Jahrzehnten im Exil in den USA. Während der jüngsten Massenproteste beanspruchte der 65-Jährige aus dem Ausland eine Führungsrolle in der zerstrittenen und zersplitterten iranischen Opposition. Am Freitag forderte er erneut ein militärisches Eingreifen der USA, um die Herrschaft der Islamischen Republik zu stürzen.

Experten betrachten Spekulationen über Überläufer aus dem iranischen Sicherheitsapparat mit Skepsis. Insbesondere die Revolutionsgarden, Irans Elitestreitkräfte, wurden einst gegründet, um Putschversuche zu verhindern. »Die Revolutionsgarde würde bis zum letzten Mann kämpfen, sollten die USA einen Regimewechsel anstreben. Sie hat mehr zu verlieren als alle anderen – nicht nur die Kontrolle über das Regime, sondern auch über weite Teile der iranischen Wirtschaft«, sagte der Experte Dennis Citrinowicz der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«.

Pahlavis Rolle ist umstritten. Kritiker bemängeln seine fehlende Transparenz und werfen seinen Anhängern Intoleranz gegenüber anderen Oppositionsgruppen vor. Vor allem in den sozialen Medien hat er sich ein Millionenpublikum aufgebaut.