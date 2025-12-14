Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Ausland

Schüsse in Sydney: Zwei Personen in Polizeigewahrsam

Die Polizei ruft nach dem Angriff in Sydney dazu auf, das Gebiet des Angriffs weiter zu meiden. Der Einsatz dauere an.

Angriff am Bondi Beach
Der Polizei zufolge sind nach den Angriffen in Sydney zwei Personen in Gewahrsam. Foto: Mark Baker/DPA
Der Polizei zufolge sind nach den Angriffen in Sydney zwei Personen in Gewahrsam.
Foto: Mark Baker/DPA

Nach den Schüssen in der australischen Metropole Sydney sind nach Angaben der Polizei zwei Personen in Polizeigewahrsam. Der Einsatz am beliebten Strand Bondi Beach dauere an, teilte die New South Wales Police Force auf X mit. Menschen sollten den Bereich weiter meiden. Medienberichten zufolge war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs. An diesem Sonntag beginnt das achttägige Lichterfest. Berichte über Tote und Verletzte wurden zunächst nicht offiziell bestätigt.

Örtlichen Medien zufolge wurde ein Schütze erschossen, ein zweiter befindet sich demnach in Gewahrsam.

© dpa-infocom, dpa:251214-930-421131/2