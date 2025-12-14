Schüsse in Sydney: Zwei Personen in Polizeigewahrsam

Der Polizei zufolge sind nach den Angriffen in Sydney zwei Personen in Gewahrsam.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach den Schüssen in der australischen Metropole Sydney sind nach Angaben der Polizei zwei Personen in Polizeigewahrsam. Der Einsatz am beliebten Strand Bondi Beach dauere an, teilte die New South Wales Police Force auf X mit. Menschen sollten den Bereich weiter meiden. Medienberichten zufolge war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs. An diesem Sonntag beginnt das achttägige Lichterfest. Berichte über Tote und Verletzte wurden zunächst nicht offiziell bestätigt.

Örtlichen Medien zufolge wurde ein Schütze erschossen, ein zweiter befindet sich demnach in Gewahrsam.