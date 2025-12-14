Regierungschef spricht von Terror gegen Juden in Sydney

Bei dem Anschlag in Sydney gibt es mindestens zwölf Todesopfer.

Bei dem Angriff in der australischen Metropole Sydney handelt es sich offiziellen Angaben zufolge um einen Terrorakt. Der Anschlag habe sich am ersten Tag des Chanukka-Festes gegen die jüdische Gemeinde gerichtet, sagte der Regierungschef der Region New South Wales, Chris Minns.

Mindestens zwölf Menschen und auch einer der Angreifer seien getötet worden. Ein anderer mutmaßlicher Täter sei in Gewahrsam.

Regierungschef Minns spricht von einem schockierenden Ereignis. Foto: Dean Lewins/DPA Regierungschef Minns spricht von einem schockierenden Ereignis. Foto: Dean Lewins/DPA

Die beiden Angreifer hätten am Sonntagabend gegen 18.47 Uhr begonnen, auf Familien zu schießen, die sich am bekannten Strand Bondi Beach versammelt hatten.

Regierungschef: Schockierend und schmerzhaft

Was ein Tag des Friedens und der Freude hätte sein sollen, der in der Gemeinde mit Familie und Unterstützern gefeiert werden sollte, sei »durch diesen schrecklichen und bösartigen Angriff erschüttert« worden, sagte Minns. Dies sei schockierend und schmerzhaft.

Die jüdische Organisation Australian Jewish Association hatte zuvor auf X geschrieben: »Schüsse bei einer Chanukka-Veranstaltung.« Und weiter: »Wir haben so oft davor gewarnt, dass es so kommen würde.«

Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog sprach von einem »grausamen Angriff auf Juden«. »Wir wiederholen unsere Warnungen immer wieder gegenüber der australischen Regierung, um Maßnahmen einzufordern und gegen die enorme Welle des Antisemitismus zu kämpfen, die die australische Gesellschaft heimsucht.«